Samantha Steenwijk deelt verdrietig nieuws op social media

Samantha Steenwijk heeft met een groot verlies in haar leven te maken, zo laat ze weten op social media. De zangeres is in diepe rouw.

Haar schoonvader is namelijk plotseling overleden. Een zwarte dag voor haar en haar partner Daisy.

Advertentie

‘We hebben gedaan wat in onze macht lag, maar helaas is vannacht mijn schoonvader veel te vroeg van ons heengegaan’, laat de blondine weten. ‘Wat kan het leven soms wreed en hard zijn.’ Ze sluit haar berichtje af met de woorden: ‘Rust zacht ouwe draak, we gaan je missen.’ Samantha en Daisy krijgen veel steun van hun fans. Ook collega’s uit het vak reageren met lieve woorden. Zo laat Roxeanne Hazes weten: ‘Sterkte lieve schatten’.

Samantha en haar vrouw:

Dit bericht bekijken op Instagram Groetjes uit Berlijn! ❤️ Een bericht gedeeld door Samantha Steenwijk (@samanthasteenwijk) op 18 Nov 2019 om 9:47 (PST)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: ANP