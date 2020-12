Samantha Steenwijk: “Kerst is voor ons liefde geven aan iedereen om ons heen”

Samantha Steenwijk en haar vrouw Daisy houden van de gezelligheid van kerst. Hoe vieren zij kerst het liefst? En wat is hun favoriete kerstnummer?

Samantha en Daisy delen hun kerstfavorieten.

“Normaal gesproken vieren we kerst met zo veel mogelijk mensen, maar dat zal dit jaar helaas niet gaan door de coronamaatregelen. We hebben daardoor eigenlijk nog geen concrete plannen gemaakt.”

“Heel erg veel! Kerst is voor ons letterlijk liefde geven aan alle mensen om ons heen. Even geen dagelijkse sleur, maar alleen maar positiviteit en gezelligheid.”

Vieren jullie het liefst kerst samen met familie of juist liever met z’n tweeën?

“Met familie en vrienden, het liefst zo veel mogelijk! Wij houden van die gezelligheid.”

Wat staat er bij jullie op het kerstmenu?

“Carpaccio met een zelfgemaakte warme knoflooksaus, ossenhaas met truffel, harricoverts, rozemarijn-aardappeltjes en als toetje witte-chocolademousse. Al jaren hetzelfde.”

Wat is jullie leukste kerstherinnering?

“Tweede Kerstdag 2017: het was hier een zoete inval van allerlei vrienden en familie die na hun verplichtingen hier nog kwamen na-borrelen.”

Tijd voor een film: welke film is jullie ultieme kerstklassieker?

“Dat is voor ons Home Alone! Die kan natuurlijk niet ontbreken.”

Kerstboom: een echte of een neppe?

“Een neppe… het liefst willen we een echte, maar het is zo’n gedoe met al die naalden onder je voeten elke ochtend. Het optuigen is in ieder geval elk jaar weer een feest.”

Een rendiertrui of een all-out stijlvolle kerstoutfit?

“Een rendiertrui! Heerlijk om niet op je tenen te hoeven lopen, maar gewoon ontspannen en gezellige dagen te hebben.”

Hoe ziet jullie ideale kerst eruit?

“Thuis met zo veel mogelijk vrienden en familie, veel eten en drinken en het liefst sneeuw in de achtertuin!”

Wat is jullie favoriete kerstnummer?

Daisy: “Dat is Last Christmas.”

Samantha: “Zo veel! All I Want For Christmas Is You, So This Is Christmas, Santa Claus Is Coming To Town… ik kan echt niet kiezen!”

Beeld: Esmée Franken.