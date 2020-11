Kijkers van The masked singer zijn er van overtuigd: Samantha Steenwijk zit in het kameleonpak. Bij het radioprogramma Veronica Inside leek het erop alsof de zangeres bijna haar mond voorbij praatte.

In het radioprogramma vroeg sidekick Rick Romijn: “Ik stel zometeen een vraag en daar zijn drie antwoorden op mogelijk: ja, nee of nou, dat zou wat zijn, hè? Klopt het dat jij meedoet aan The Masked Singer?”

