Ieks! Samsung-telefoons sturen spontaan foto's door

Opgelet als je een mobieltje van Samsung hebt: meerdere gebruikers melden dat hun telefoons zónder toestemming willekeurige foto’s versturen naar contactpersonen. Samsung zegt op de hoogte te zijn van de klachten en onderzoekt de zaak.

“Mijn Samsung 9+ verzond mijn volledige fotogallerij naar mijn vriendin terwijl ik lag te slapen”, schrijft een gedupeerde op de website Reddit. Een geluk bij een ongeluk (of juist niet) dat de foto’s naar zijn partner verstuurd werden, maar geruststellend is dit verhaal zeker niet. Ook op de website van Samsung zelf worden soortgelijke verhalen gedeeld.

S9 of S9+

De getroffen Samsung-gebruikers hebben de S9 of de S9+, de twee nieuwste modellen van het elektronicabedrijf. Daarnaast komen de klachten vooral van Amerikaanse klanten. Het is nog niet duidelijk of andere modellen van Samsung ook ongevraagd beelden versturen naar contactpersonen en of dit probleem zich ook in Nederland voordoet.

Geen verzendbewijs

Afgezien van het feit dat je simpelweg niet ongevraagd je foto’s wilt delen, is er nog iets geks aan de hand: de gebruikers vinden in hun telefoon nergens bewijs dat de beelden verzonden zijn, maar hun contactpersonen hebben soms wél hun hele fotobibliotheek ontvangen. In de logboeken van de provider zijn de acties wel terug te vinden.

Gratis berichtenservice

Gedupeerden vermoeden dat het probleem te maken heeft met de nieuwe berichtenservice van Android: Rich Communiation Services (RCS), waarmee Android-gebruikers elkaar onderling gratis kunnen sms’en. Deze technologie is in Nederland nog niet actief.

Onderzoek

Een woordvoerder van Samsung liet aan de website Gizmodo weten dat ze het probleem aan het onderzoeken zijn. In de tussentijd is het voor de zekerheid verstandig om de Samsung berichten-app geen toegang te geven tot je fotobibliotheek. Dit kun je uitzetten in je instellingen.

Bron: Gizmodo, NU.nl, RTL. Beeld: ANP