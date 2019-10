Oeps: Sander Lantinga bezorgt dochter Linda de Mol een blauw oog

Voor het programma For one night only gaat Sander Lantinga voor het goede doel uit de kleren. Tijdens de opnames is de radio-dj zo enthousiast dat hij Noa de Mol per ongeluk een blauw oog bezorgt.

Op 14 november gaan Sander Lantinga, Simon Keizer, Thijs Römer, Kenzo Alvares, Viggo Waas, Jasper Demollin, Jan Versteegh en Peter Faber uit de kleuren om aandacht te vragen voor prostaat- en teelbalkanker. Dit doen ze tijdens de uitzending van For one night only: he-le-maal naakt.

Advertentie

Zwaaien

“Het was ontzettend leuk”, vertelt Sander in zijn eigen radioshow De Coen en Sander show over de opnames. “Het ging eigenlijk tot het einde bijna helemaal perfect. Er is één klein detailtje en dat gaat denk ik nog wel een eigen leven leiden. Op een gegeven moment sta je met je blouse te zwaaien en mijn collega-mannen gooiden die schalks het publiek in. Ik dacht: o ja, dat moet ik ook doen, maar ik had hem al uit mijn handen laten wapperen.”

Riem

Vervolgens maak hij z’n riem los. “Dus ik dacht: laat ik die riem het publiek in gooien”, gaat de radio-dj verder. “Toen waren we klaar. Ik zie Linda de Mol en die was erg te spreken over de act maar ze zegt: ‘Wel jammer dat mijn dochter nu een blauw oog heeft’. Is de gesp van de riem op het oog van Noa de Mol gekomen!”

Lachen

Om zijn excuses aan te bieden, belden Coen en Sander in de uitzending nog even met Linda. “Het blauwe oog was vanochtend nog erger, maar we nemen het op de koop toe”, laat de presentatrice weten. Gelukkig heeft ze er verder niet zoveel last meer van. “Het gaat verder hartstikke goed met haar, ze kon er wel om lachen.”

Jan Versteegh deelde dinsdag al een spannend kiekje van hem en Sander Lantinga tijdens de opnames van For one night only: he-le-maal naakt. “Die gozer staat ook alles. Zelfs een string”, schrijft hij.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Telegraaf. Beeld: ANP