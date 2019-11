Sander Lantinga deelt bijzondere foto met zijn dochtertje

Sander Lantinga is naast bekend radiopresentator ook vader van een dochtertje. Hij deelt niet vaak foto’s van het meisje, maar maakt daar vrijdag een uitzondering voor. Het is namelijk haar eerste verjaardag!

Sander Lantinga presenteert momenteel op Radio 538 de welbekende Coen en Sander Show, nadat hij dezelfde show jarenlang op 3Fm ten gehore bracht.

Advertentie

Verliefd, verloofd, getrouwd

De presentator is al jaren samen met zijn grote liefde, Tessel van der Lugt. Het stel stapte in 2011 in het huwelijksbootje. De bruiloft vond niet plaats in Nederland, maar in het zonnige Italië. Op 15 oktober 2018 werden ze ouders van hun eerste kindje; dochtertje Cato Doortje.

Verjaardag

Vrijdag deelt trotse vader Sander een lieve foto waarop hij en zijn dochterje te zien zijn. Het is een foto van een jaar geleden, toen de kleine Cato nog maar nét geboren was. Bij de foto schrijft hij: “Op deze foto een zeer gelukkige vader met zijn 5 minuten oude dochter. Vandaag precies 1 jaar geleden. Gefeliciteerd lieve Catootje!”

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP