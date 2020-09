Sander Schimmelpenninck stapt op bij ‘Quote’ en legt uitgebreid uit waarom

Sander Schimmelpenninck neemt afscheid als hoofdredacteur van het zakenblad Quote. Eerder kondigde hij al aan te stoppen als Op1-presentator.

De voormalig hoofdredacteur wil vaker in Zweden zijn bij zijn vriendin en gaat schrijven en ondernemen.

Advertentie

Leven met meer vrijheid

Schimmelpenninck was zeven jaar actief voor Quote, waarvan de laatste vier jaar als hoofdredacteur. Op Instagram legt hij zijn keuze uit: “Het jaar 2020 is een snelkookpan geworden, waarin ik lange tijd zo’n beetje alles heb gedaan, maar nu is het moment gekomen om harde keuzes te maken.” Hij schrijft dat die keuzes samenhangen met zijn persoonlijke leven; het vergrootglas waaronder hij het afgelopen jaar heeft gelegen, maar vooral zijn Op1-presentatie beviel hem ‘buitengewoon slecht’. “Daarnaast wil ik mijn vriendin, die haar bedrijf in Zweden heeft, méér kunnen zien. En dus ga ik mijn leven met wat meer vrijheid inrichten.”