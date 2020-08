Waarom Sander Schimmelpennick stopt als presentator van ‘Op1’

Het Op1-doek valt voor Sander Schimmelpenninck. In de Zelfspodcast – een podcast die hij samen met zanger en jeugdvriend Jaap Reesema maakt – laat hij maandag weten waarom hij het bijltje erbij neergooit.

Wie hem gaat opvolgen en een nieuw duo met collega Welmoed Sijtsma op de donderdagavond vormt, is nog niet bekend.

Beperkte rol

De presentator liet de omroep al in juni weten dat hij wilde stoppen, maar beloofde de zomermaanden nog door te gaan. “Presenteren is echt leuk. Maar je rol als presentator is heel beperkt”, vertelt hij in een gesprek met zijn jeugdvriend.