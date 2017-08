Sandra (57) vermoordde haar man en probeerde het op een inbraak te laten lijken

Sandra (57) en Jaime Melgar (52) leken een dolgelukkig koppel. Maar op de avond voordat ze 32 jaar getrouwd waren, knapte er iets bij Sandra. Ze ging haar man te lijf met een keukenmes en stopte zijn bloederige lichaam in een kledingkast. Vervolgens ging Sandra zelf ook een kast zitten en wachtte ze.

Toen vrienden en familie de volgende dag bij het huis van het koppel arriveerde, deden ze een schokkende ontdekking.

Levensverzekering

Sandra had expres de deur van de garage open laten staan zodat het bezoek naar binnen zou kunnen. Vervolgens had ze haar eigen voeten en armen vastgebonden, en was ze in een kast gaan zitten. Sandra wilde de moord op een inbraak laten lijken die verkeerd was afgelopen, in de hoop zo de levensverzekering van haar man op te strijken van maar liefst een half miljoen dollar.

Onraad

Toen het bezoek Sandra in de kast aantrof, werd direct de politie ingeschakeld. Niet veel later werd ook het lichaam van haar man aangetroffen. Sandra vertelde de agenten dat ze een black-out had gekregen en dat ze wakker was geworden in de kledingkast. Ze kon zich naar eigen zeggen niet herinneren hoe ze daar was gekomen en wat er precies was gebeurd. Haar verhaal kwam echter niet overeen met wat het forensisch team aantrof of de plaats delict. Toen Sandra ook nog eens meerdere keren haar verhaal veranderde, begon de politie onraad te ruiken.

Rechtszaak

Sandra werd uiteindelijk opgepakt en aangeklaagd voor moord. Deze maand moest ze voor de rechter verschijnen. “Haar verhaal rammelde aan alle kanten”, aldus openbare aanklager Colleen Barnett. “Zo waren er geen sporen van inbraak en kon een indringer op geen enkele andere manier het huis zijn binnengekomen. De garagedeur was de avond van de moord gesloten en Sandra opende deze zélf nadat ze haar man Jaime neergestoken had.”

Levenslange gevangenisstraf

De jury kon zich vinden in het verhaal van de openbare aanklager, en Sandra werd schuldig verklaard aan moord. Toen Sandra het vonnis hoorde sloeg ze haar handen voor haar mond en liet ze zich voorover vallen in de beklaagdenbank. Ze werd direct meegenomen naar de gevangenis. Sandra riskeert een levenslange gevangenisstraf. Haar advocaten en familie wilden niet reageren op de uitspraak.

