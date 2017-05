Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in Libelle Netwerk: Lees de brief van Sandra die zo maar een bijzondere ontmoeting had met een onbekende.

“Ik besloot om een drukke werkweek af te sluiten met tijd voor mezelf. Ik koos er op deze dag voor om lekker te gaan lunchen bij mijn favoriete Aziatische restaurant en daarna naar een ontspannende film te gaan. Het was rustig in het restaurant. Het was zo rustig dat ik na een tijdje de enige klant was. Ik werd geholpen door een uiterst vriendelijke ober. Ik vroeg hem of het altijd zo rustig was. Hij begon te vertellen over zijn loopbaan in de horeca. Ik vertelde dat ik in de zorg werkte. Het woordje zorg leek voor hem het teken om wat meer over zichzelf te vertellen. Hij sprak bewondering uit voor mensen die werkten in de zorg.”

Vertrouwen

“Langzaam maar zeker veranderde ons gesprek. Hij begon mij, een wildvreemde, te vertellen over zijn vader die nog niet zo lang geleden was overleden na een kort ziekbed. Hij werd steeds openhartiger over de zorgtaken die hij op zich had genomen voor zijn stervende vader. Ik zag de tranen in zijn ogen opwellen en hij verontschuldigde zich voor zijn emoties. Ik verzekerde hem dat ik honderd keer liever in gesprek was met iemand die in staat was zijn kwetsbare kant te tonen dan met een macho. Ik bedankte hem voor het vertrouwen en het feit dat hij mij koos om zijn verhaal mee te delen. Hij vertelde me, toen we het gesprek beëindigden, heel erg blij te zijn met onze ontmoeting. Ik was diep geraakt door zijn openhartigheid. Ik verliet het restaurant en stak de straat over om de bioscoop binnen te gaan. Het was een bewogen en magische middag.”

Beeld: iStock