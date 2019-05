Sandra Schuurhof heeft tijdens de Racedagen op Circuit Zandvoort een raceauto total loss gereden. De presentatrice is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht.

Dit weekend organiseert supermarktketen Jumbo een Ladies GT. Ook Sandra Schuurhof mag een oefenrondje maken, maar dit liep niet helemaal goed af.

Advertentie

Medische check

De presentatrice vloog met hoge snelheid uit de bocht en botste daardoor tegen de kant. De auto is total loss. De presentatrice zegt flink geschrokken te zijn, maar verder gaat het gelukkig goed met haar. Op Instagram laat ze weten dat ze voor de zekerheid nog wel naar het ziekenhuis moest. “Voor een medische check en ik ben weer fit to race verklaard.”

Best een klap

Ook plaatst Sandra een filmpje van het heftige ongeluk op social media. “Dit was mijn crash van gisteravond. Best wel een klap”, schrijft ze. “Maar we lachen weer en vandaag toch in een nieuwe auto geracet.” Haar volgers vinden het hartstikke knap dat Sandra vandaag toch opnieuw in een raceauto is gestapt. “Een bikkel”, wordt ze dan ook door haar fans genoemd.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP