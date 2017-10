Dader van gedode Sandra uit Enschede mag op verlof: haar vader vindt het 'onverteerbaar'

Na de dood van Anne Faber is er veel ophef ontstaan over de wetgeving in ons land.

Sandra van Duijl werd 2 jaar geleden op 18-jarige leeftijd op een gewelddadige manier vermoord.

Verlof

De Enschedese werd bij een recreatiepark gewurgd. “We hebben net een paar weken geleden bericht van justitie gehad dat de moordenaar van onze dochter al weer op verlof mag”, zegt haar vader Robert van Duijl, “de wet moet echt worden veranderd.” Dader Thijs (22) werd wegens doodslag veroordeeld tot 2 jaar in de jeugdgevangenis met jeugd-tbs. Hij mag nu al aan zijn terugkeer in de samenleving werken, buiten de muren van de instelling om.

Emoties

Dat vindt de vader van Sandra amper te begrijpen. Hij noemt het ‘pijnlijk’ en ‘niet te bevatten’. Hij plaatst op Facebook een emotioneel bericht: ‘Nederland, ooh Nederland. 2 jaar geleden werd onze dochter ook vermoord door deze gestoorde T., ook hij mag na 2 jaar al op verlof, net als de gestoorde die het onschuldige meisje Anne Faber heeft vermoord. Wanneer wordt ons rechtssysteem eens aangepast!!! Ik zou graag even met deze jongens willen praten. Veel sterkte ouders en familie van Anne.’ Zijn bericht is al meer dan 1400 keer gedeeld.

Bron: AD. Beeld: Facebook