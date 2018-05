Sanne Hans deelt romantische foto's met haar nieuwe liefde

Sanne Hans, ook wel bekend als Miss Montreal, lijkt weer stapelverliefd te zijn als we een blik op haar Instagram werpen. Ze heeft de liefde gevonden in een surfer op het tropische eiland Bonaire.

Sanne liet een paar weken geleden, op 5 mei, weten dat ze niet meer samen was met Daniel Smit, de drummer van Handsome Poets. Het stel was in totaal zes jaar samen.

Surfboy

De nieuwe, langharige vlam van Sanne is kitesurfinstructeur Lex Donse. Er waren al eerder kiekjes van de twee op het eiland Bonaire te bewonderen op Instagram, maar op dat moment was nog niet bekend dat de zangeres weer vrijgezel was. Veel geluk samen!

Een bericht gedeeld door Miss Montreal (@missmontreal_) op 17 Mei 2018 om 11:02 (PDT)

Wat een topvakantie met @lexdonse ❤️ Een bericht gedeeld door Miss Montreal (@missmontreal_) op 24 Apr 2018 om 12:23 (PDT)

Bron: Instagram. Beeld: ANP