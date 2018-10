Actrice Sanne Langelaar bevallen van eerste kindje

Acteurskoppel Sanne Langelaar en David Lucieer zijn vorige week maandag de trotse ouders geworden van een zoon: Sam Eli Lucieer.

Dat maakte de actrice vandaag bekend met een foto op Instagram. Ze schrijft: “Sinds vorige week ben ik non-stop dit lieve hoofdje aan het kussen. We vinden hem het liefste en leukste dat we ooit hebben gemaakt.”

Kleine spruit

Afgelopen mei maakte het stel via deze grappige foto bekend dat ze in blijde verwachting waren van hun eerste kindje. Het stel is bijna zes jaar samen. Sanne kennen we onder andere van haar rollen in series als Verliefd op Ibiza, Meiden van de Herengracht en Dagboek van een Callgirl. Haar grote doorbraak beleefde ze in 2014, toen ze te zien was in de film Michiel de Ruyter.

Bron: AD. Beeld: ANP & Instagram