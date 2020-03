Een beetje positiviteit: MAFS-Sanne tóch gelukkig in de liefde

Tussen alle nare berichten rondom deze crisis, is af en toe wat positiviteit best welkom, nietwaar? Liefdesnieuws al helemaal. MAFS-deelnemer Sanne is de boodschapper van het blije bericht, want ze laat weten het geluk in de liefde tóch te hebben gevonden.

Dat maakt ze bekend met een foto op Instagram, die ze woensdag met haar volgers deelt.

Gescheiden

Sanne deed mee aan het trouwprogramma Married at first sight. De wetenschappers koppelden de blondine aan Thierry uit Zwolle, met wie ze in het huwelijksbootje stapte en ook direct op huwelijksreis ging. Het huwelijk was echter van korte duur, want ondanks de wetenschappelijke bewijzen bleek het stel toch geen match te zijn.