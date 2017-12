Sanne (19) slaagt voor haar rijbewijs terwijl het advies was om niet de weg op te gaan

Het was vandaag het nieuws van de dag: het winterse weer door het hele land. Iedereen kreeg het advies om niet de weg op te gaan, maar het rijexamen van Sanne Groeneveld uit Zaltbommel ging gewoon door.

Al weken stond op de planning dat het 19-jarige meisje vandaag af zou rijden in Zaltbommel. Je zou denken dat ze vanochtend een telefoontje kreeg dat het examen niet door zou gaan, maar niets was minder waar. Haar examinator checkte nog even of ze zelf wel wilde gaan rijden, maar toen Sanne zei dat ze het wel durfde, ging het examen gewoon door.

Winterse omstandigheden

Het meisje had nog nooit in winterse omstandigheden gereden, maar had gelukkig voor het examen nog een uurtje rijles. Haar geluk was misschien ook wel het weer, want ook andere mensen reden vandaag voorzichtig of gingen helemaal de weg niet op. Sanne bracht het er goed vanaf en slaagde voor het examen. Ze was de laatste van de dag, na haar examen werden alle examens afgelast.

Bron: Omroepgelderland.nl. Beeld: Facebook.