Sanne Vogel kijkt met prachtige foto uit naar laatste zwangerschapsloodjes

Sanne Vogel is inmiddels ruim 31 weken zwanger van een tweeling. Op Instagram deelt de actrice een prachtige foto van haar babybuik en deelt ze op humoristische wijze haar verwondering over het vrouwelijk lichaam.

Kleine druktemakers

“Soms weet ik gewoon niet meer hoe ik moet zitten, staan of liggen”, schrijft ze. “Ondanks het feit dat mijn zeer bewegelijke zoon mijn maag als trampoline gebruikt, waardoor het maagzuur soms uit mijn oren spuit en mijn dochter à la Rammstein aan het headbangen is tegen mijn ribbenkast, ben ik elke dag onwijs blij dat ze nog in mijn buik zitten. Dat we weer een stapje verder zijn.”

Blijven groeien

“Ik vind het wonderlijk dat mijn lichaam nog niet heeft gezegd: ‘Toedeledokie, het past niet meer!’ Ze zijn nu 31 en een halve week en kan me maar moeilijk inbeelden hoe deze babyfabriek nog meer kan groeien. Maar het kan dus! Nog nooit zo verwonderd geweest over het vrouwelijk lichaam en de natuur! Respect voor alle vrouwenlichamen die tot 37 (of meer) weken een tweeling hebben kunnen gedragen. Hoe dan?”, vervolgt Sanne.

Verwondering

De actrice sluit haar bericht af met een komische noot: “Wij gaan hier nog even doorzetten en in slakkentempo op weg naar een heerlijke cappuccino havermelk!” En dan wil ze haar volgers voor de zekerheid wel even op het hart drukken dat haar bericht allesbehalve bedoeld is om te klagen. “Dit is geen klaagzang, maar juist een humoristisch uitvergrote verwondering over de staat van mijn lichaam en de wonderen der natuur” eindigt ze haar post.

De foto is overigens al 4 weken geleden genomen, dus moet je nagaan hoe groot haar mooie buik nu is:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Sanne Vogel (@sannevogel) op 16 Nov 2019 om 1:19 (PST)

Bron: Instagram. Beeld: ANP