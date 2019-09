Sanne Vogel maakt geslacht van haar tweeling bekend

Actrice Sanne Vogel verwacht samen met haar vriend Melchior Schimmel een tweeling. Op Instagram maakt ze nu het geslacht bekend.

Goed moment

Begin juli bracht het koppel naar buiten dat Sanne in verwachting is van een tweeling. Sindsdien krijgen de twee vaak de vraag of ze al weten wat het geslacht van de twee kindjes is. Nu geeft de actrice eindelijk antwoord op deze vraag. Op Instagram begint ze: “Het zonnetje schijnt, de uitbouw staat, er groeien courgettes in de plantenbakken op straat, dus we vonden het wel een goed moment om de meest gestelde vraag van de afgelopen maanden te beantwoorden: ‘Weten jullie al wat het worden?’”

Tromgeroffel…

…een jongen en een meisje! Sanne: “Whoop Whoop! Daar zijn we onwijs blij mee. Op de echo konden we al zien dat de jongen van die lange sportbenen heeft zoals Melchior en het meisje veel petieteriger is en hoge wreven heeft zoals ikzelf. Ze zijn volop in beweging, wat je sinds gisteren ook aan de buitenkant van mijn buik kunt voelen.” Op Instagram merken haar volgers op dat ze ontzettend straalt en stromen de felicitaties binnen.

