Sanne Vogel is helemaal klaar met onbeschofte reacties op babybuik

Actrice Sanne Vogel is in verwachting van een tweeling, een jongen en een meisje. Hoewel dit natuurlijk fantastisch is, is er één ding waar ze wel heel moe van wordt tijdens haar zwangerschap: onbekende voorbijgangers die van alles naar haar roepen.

Op Instagram plaatst de actrice een foto van zichzelf waarop ze stralend met haar buik pronkt. Hoewel ze lachend op de foto staat, schrijft ze bij het kiekje haar frustraties van zich af: “Lopen gaat niet zo vlot en niet zover, mijn looproute past precies binnen het territorium van mijn kat Meneertje, wat hij geloof ik erg gezellig vindt. Tijdens zo een wandelingetje krijg ik veel naar me toegeroepen door voorbijgangers die ik niet ken en allemaal dezelfde vragen stellen, soms in de vorm van een mededeling…”

Advertentie

Dagtaak

Sanne vertelt wat ze zoal te horen krijgt: ‘Pas op dat je vliezen niet breken’, ‘O, je bent bijna aan de beurt zie ik’, ‘Hoeveel weken ben je?’, ‘Nou… bijna zeker hè?!’ en ‘Je staat op knappen’. Bij haar post plaatst ze de hashtags #dagtaak, #conversaties, #lopendeattractie, #skippybal en #daargaanweweer. Het is dus wel duidelijk dat Sanne het goed zat is om elke dag dezelfde gesprekken te voeren.

Antwoorden

Ze blijft elke keer maar weer dezelfde antwoorden geven. Ook daar doet ze een greep uit: “En daar ga ik weer: ‘Nee, ik moet nog een tijdje hoor’, ‘Het is een tweeling’, ‘Een jongen en een meisje’, ‘Ja haha, in 1 keer klaar ja, ja ja…’, ‘28 weken en 1 dag’, ‘Tja… ik ben een beetje klein voor een tweeling dus ze kunnen alleen naar voor’, ‘1 meter 65 en ik heb een korte rug… en o ja, ik heb veel vruchtwater, had mijn moeder ook’, ‘Geen zwangerschapssuiker nee, is getest ja’, ‘Ze groeien goed, ja’, ‘Ja zit in de familie ja. Maar dat wist ik niet’, ‘Misschien met kerst maar 50% kans dat ze eerder komen, geen pijl op te trekken eigenlijk.'”

Reacties

Haar volgers laten weten deze opmerkingen heel herkenbaar te vinden. Zo reageren moeders massaal met de onbeschofte opmerkingen die zij te horen kregen toen ze zwanger waren. Model Kim Feenstra steekt Sanne een hart onder de riem: “Hahaha San! Je bent een heerlijke Skippybal. Een prachtige poezenmoeder. Een vlotte regisseuse. Een bijzondere actrice. Een waardige veganista. Een gezellige babbelaar. En straks een kei van een baby mama. You are the rock darling.”

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Instagram. Beeld: ANP