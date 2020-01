Ach: Sanne Vogel deelt schattig kiekje van pasgeboren tweelingdochter

Eind december beviel Sanne Vogel van een tweeling: Loewy Bertus en Bella Jo. De actrice zit duidelijk op een roze wolk en kan het niet laten een zoet kiekje te delen.

“Even met de meiden onder elkaar. Groetjes van mij en Bella Jo”, schrijft de trotse moeder bij het plaatje. Het kleine meisje ligt heerlijk bij Sanne op haar borst te slapen.

Liefdesnest

De tweeling is op 28 december geboren. Een paar dagen later deelden Sanne en haar vriend Melchior het fantastische nieuws. Ze lieten weten te overstromen van geluk. “Melchior en ik staan soms minuten samen jankend van geluk (en vermoeidheid) in de wiegjes te staren. Damn, wat een canon van liefde!”, schreef ze bij een lieve foto van het kersverse gezinnetje op Instagram. “Ik blijf voorlopig nog even een tijd offline om ons te verschuilen in dit liefdesnest.”

Eerdere zwangerschap

Sanne maakte afgelopen juli bekend in verwachting te zijn. Een jaar daarvoor verloor de actrice nog een kindje na 4 maanden zwangerschap. Ze bracht dit verdrietige nieuws toen zelf naar buiten omdat het verlies van een ongeboren kind volgens haar nog altijd een taboe is.

Ongewenst zwanger in Zambia: Sanne Vogel interviewt Afrikaanse meisjes:



