Sanne Vogel openhartig over miskraam: “Het verdriet is groot”

Sanne Vogel heeft een paar heftige maanden achter de rug. De actrice laat op Instagram weten dat ze deze zomer na vier maanden zwangerschap een miskraam heeft gehad.

“Het is belangrijk er over te praten, om zo’n groot verlies een plekje te kunnen geven”, laat Sanne weten.

Veel verdriet

“Melchior en ik verloren deze zomer na een zwangerschap van 4 maanden ons dochtertje, de details doen er niet toe, het verdriet was groot,” gaat Sanne verder. Naast dat de actrice over haar miskraam heen moest komen, overleed ook een vriend van haar. En alsof dat nog niet allemaal genoeg was, werd Sanne zelf ook met spoed opgenomen in het ziekenhuis. “Ook hier doen de details er niet toe.”

Steun

De actrice laat weten dat ze daarom de laatste tijd zo weinig op social media heeft geplaatst. “Het was heel veel narigheid achter elkaar”, vertelt de 34-jarige. “Wij hebben ontzettend veel steun en liefde gekregen van familie, vrienden en collega’s en dat heeft heel erg geholpen.”

Relatie

Volgens Sanne heeft deze nare periode haar relatie alleen maar sterker gemaakt. “De liefde die we voor elkaar voelen is alleen maar gegroeid, dat is dan weer de mooie kant van het verdriet.”

Bron: Instagram. Beeld: ANP