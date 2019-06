Sara zoekt de heldin die haar een lift gaf naar haar eígen bruiloft

Voor je ‘grote dag’ heb je alles tot in de puntjes gepland en wil je natuurlijk zo weinig mogelijk aan het toeval overlaten. Dat hoopte Sara uit Den Haag ook, maar de dag liep nét even anders.

Gelukkig was er een redder in nood.

Spring maar achterin bij mij

Onderweg van Den Haag naar de kerk in het Overijsselse Glanerbrug begaf de trouwauto het, ergens rond Hengelo. “Ik zag alles even in het water vallen”, schrijft Sara op Facebook. Maar voor ze het wist, stond er een behulpzame vrouw stil die aanbood om Sara en haar aanstaande een lift te geven.

Vergeten

Sara wil de vrouw heel graag bedanken, maar is in alle hectiek van de trouwdag (wat niet zo gek is, natuurlijk) vergeten de contactgegevens van deze lieve dame te vragen. “We weten alleen dat ze in Delden woont en we hebben 2 foto’s die hopelijk helpen haar te vinden.”

Zo dichtbij

Maandag is Sara er bíjna: ze heeft inmiddels de juiste naam, maar vooralsnog geen andere contactgegevens. Ze hoopt dat ze door de kracht van social media de mevrouw alsnog vindt om haar dank uit te spreken. Het bericht is inmiddels duizenden keren gedeeld:

Bron: Facebook. Beeld: iStock & Facebook