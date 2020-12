Sarah Chronis deelt blij babynieuws: “We zijn ongelofelijk dankbaar”

Actrice Sarah Chronis (34) is in verwachting van haar eerste kindje. Dat maakt ze bekend met een vrolijke foto op Instagram.

Bij een blije foto van zichzelf (met al een klein buikje!) op Instagram schrijft Sarah: “We zijn over the moon om met jullie te kunnen delen dat er een klein wondertje op komst is. We zijn ongelofelijk dankbaar en kunnen niet wachten om straks in de lente ons zoontje te ontmoeten.”