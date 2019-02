Sarah Chronis uit 'Wie is de Mol?' lijkt wel de zus van déze BN’er

Sarah Chronis is de nummer één verdachte onder Wie is de Mol?-kijkers. Ze verdenken de 32-jarige actrice ervan de boel al weken voor de gek te houden als de Mol.

Zaterdagavond is de ontknoping en zullen we eindelijk weten of Sarah inderdaad een voortreffelijke actrice en Mol is. Maar laten we nu even stilstaan bij haar dubbelganger. Oók een BN’er, die bekend werd op RTL5, een blauwe maandag RTL Boulevard presenteerde op RTL4 en nu achter de desk van Shownieuws staat op SBS6. En o ja, ze is door mannenblad FHM ook nog eens verkozen tot de mooiste vrouw van Nederland. We hebben het natuurlijk over…

Shelly Sterk

Die blauwe ogen, het blonde haar, die ronde gezichtsvorm, dezelfde vorm lippen: wij zien bijna dubbel als we Shelly Sterk en Sarah Chronis naast elkaar zien. De tv-collega’s schelen 5 jaar in leeftijd (Shelly is 27). Zowel Shelly als Sarah hebben een zus. We zijn benieuwd of ze de gelijkenissen zelf ook zien. Grappig detail: Shelly is ook een fanatieke Wie is de Mol?-kijker. Dit seizoen schreef ze nog ‘Wie is toch die verrekte Mol?!’ bij een kiekje waarop ze voor de buis zit. Nou, Shelly, je dubbelganger misschien!

Onder deze foto’s zie je de échte zussen van beide dames.

De échte zussen

Sarah heeft een oudere zus, Iwana Chronis (42):

En dit is het 4 jaar jongere zusje van Shelly:

