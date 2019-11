Sarah Chronis was ook in China tijdens opnames 'Wie is de mol?'

Vorig jaar won Sarah Chronis het populaire programma Wie is de mol?. Nu schept de actrice verwarring door een foto van zichzelf met presentator Rik van de Westelaken te plaatsen met de tekst: ‘Raad eens wie er ook in China was?’.

Daarmee doelt ze op het nieuwe seizoen van Wie is de mol? dat zich afspeelt in China. Fans beginnen direct met speculeren. Waarom was Sarah daar ook? Doet ze nóg een keer mee?

Kandidaten-begeleider

Al snel blijkt dat niets minder waar is. Sarah was namelijk mee als kandidaten-begeleider. Ze schrijft: “Voor het nieuwe seizoen van Wie is de mol? mocht ik dit keer mee als kandidaten-begeleider! Dit was natuuuuurlijk helemaal te gek! Wait for it… 11/1/20 op NPO1.”

Deze 10 doen wél mee

Sarah is dus niet een van de kandidaten van het nieuwe seizoen. Hier zie je welke 10 BN’ers er wél meedoen.

Bron: Instagram. Beeld: NPO