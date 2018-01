Sarah (29) heeft geen terminale ziekte, maar weet dat ze over twaalf dagen sterft

Sarah (29) worstelt vanaf jonge leeftijd met ondraaglijke psychische problemen en wil al jaren niet meer leven. Na een lang traject kreeg ze toestemming voor euthanasie en zal omringd door vrienden en familie op 26 januari om 14:00 sterven in haar eigen bed.

Sarah (niet haar echte naam) vertelt haar bedroevende verhaal op RTLnieuws.nl.

Psychische problemen

Sarah heeft borderline, hoort stemmen, heeft psychoses, is depressief en doet aan zelfbeschadiging. Begin 2017 gaf Sarah het nog één kans en wilde na een lange weg een laatste therapie proberen: “Ik zou drie maanden worden opgenomen in een kliniek. Maar na een intakegesprek zeiden ze daar dat ze me niet konden helpen. Mijn problematiek was te ingewikkeld. Omdat ze me niet konden helpen, was ik uitbehandeld. Ik heb toen snel daarna het traject voor euthanasie in werking gezet.”

Waardig overlijden

“Ik wil op een waardige manier sterven. Ik vind dat ik na zo’n rotleven recht heb op een waardige dood. Mensen die een ernstige ziekte hebben, krijgen ook een kans op een waardig einde. Waarom is het dan zo moeilijk voor mensen die psychisch op zijn? Ik vind dat ik recht heb om waardig te sterven, ik ben een mens.” Sarah vindt het verschrikkelijk voor mensen die haar hebben aangetroffen toen ze haar eerste zelfmoordpogingen deed. In de afgelopen 8 jaar heeft ze al meer dan 20 pogingen gedaan.

Depressie

Op de middelbare school merkten haar docenten voor het eerst dat het niet goed met haar ging. Haar ouders dachten dat het wel goed zou komen, ondanks dat ze al op haar twaalfde depressief was. Maar dat gebeurde niet: op haar vijftiende begon Sarah zichzelf te beschadigen. “Ik moest mijn emoties kwijt. Ik deed het als ik heel veel geestelijke pijn had. Je krijgt een lichamelijke reactie. Er gaat een soort hormoon naar je hersens, je voelt een soort opluchting. En je kunt je op die pijn focussen, en op het verzorgen van de wonden met verband en pleisters, in plaats van op de pijn in je hoofd”, vertelt ze tegen RTLnieuws.

Geestelijke problemen

Na vele therapieën en isoleercellen steunen de psycholoog en psychiater van Sarah haar verzoek om euthanasie. “De kans was wel heel klein dat het zou worden ingewilligd. Maar 9 procent van de verzoeken om euthanasie vanwege ondraaglijk en uitzichtloos lijden wordt gehonoreerd.” Toch kreeg ze begin december het bevrijdende telefoontje: de euthanasie kon doorgaan.

Drankje

De week erop kwam iemand van de Levenseindekliniek om de procedure door te nemen. “Ik vond het ook wel heel heftig hoor. Ze leggen uit hoe het dan gaat. Hoe het werkt met het drankje. Hoe je lichaam reageert. Dan vertellen ze dat je lichaam en je lippen blauw worden. En wat je lichaam gaat doen. En dan ben je dood. Daar schrok ik wel even van, van die woorden. Blauw. Dood. Dóód.” Maar ook na dit gesprek verandert er niets voor Sarah.

Niet stiekem en alleen

“Elke seconde is een marteling. Ik zit zo gevangen in mijn hoofd. Die demonen die daar zitten, gaan niet meer weg. Ik ben zo opgevreten door mijn psychiatrische aandoeningen dat ik helemaal kapot ben. Ik heb daar tegen gevochten. Op een gegeven moment houdt het op.” Sarah wil er nog een paar bijzondere dagen van maken samen met haar vrienden voor haar overlijden. Uiteindelijk zal ze in haar eigen bed komen te overlijden. “Zonder pijn rustig inslapen in je eigen bed, met mensen om je heen om wie je geeft. Niet stiekem en alleen. Iedereen wil waardig sterven, het liefst met vrienden en geliefden om je heen. Ik wil lekker in mijn eigen bedje sterven. En zeker weten dat het lukt, en niet weer wakker worden in een ziekenhuis.”

Haar ouders

Haar vader zal er niet bij zijn. Het is voor hem te moeilijk omdat hij in korte tijd 2 mensen heeft verloren. Sarah’s moeder overleed in augustus aan een onschuldige hartoperatie. “Op 26 januari zie ik mijn moeder weer. Ik geloof in God en in de hemel en ik heb zin om haar weer te zien.”

Bron: RTLnieuws.nl. Beeld: iStock