Sarina Wiegman: "Ik wilde geen jongetje zijn, ik wilde gewoon voetballen"

Misschien doet de naam Sarina Wiegman (48) geen belletje rinkelen, maar het Nederlandse vrouwenvoetbalelftal doet dat vast wél. En dat is ook te danken aan bondscoach Sarina. Ze vertelt over haar carrière, de voetbalwereld en haar gezin.

Welke eigenschappen maken van jou een trainer van kampioenen?

“Het is een enorm voordeel dat ik mijn hele leven als vrouw in het voetbal heb doorgemaakt. Ik heb zelf op hoog niveau gevoetbald, dus ik weet wat spelers voelen en ervaren. Ik heb een basisniveau: ik weet genoeg over het spel en ben onderlegd in allerlei theoretische zaken die je nodig hebt als coach. En ik ben simpelweg heel erg betrokken: ik heb enorm veel passie voor voetbal.”

Je man is ook voetbaltrainer: hoe ontmoetten jullie elkaar?

“Op de middelbare school, hij is ook geboren en getogen Hagenees. Uiteindelijk kregen we pas wat aan het einde van de middelbareschooltijd. We zochten elkaar altijd op: hij voetbalde, ik voetbalde, dus dan ging ik bij hem kijken, hij bij mij… We vonden elkaar leuk. We kregen een relatie vlak voordat ik naar Amerika ging. Na een jaar was ik weer thuis en toen zijn we meteen gaan samenwonen.”

Jullie hebben twee dochters die ook voetballen. Sta je elke zaterdag langs de zijlijn te schreeuwen?

“O, nee, dat wil ik absoluut niet. Ik ben bondscoach, we hebben het thuis over voetbal. Maar ik ben geen moeder die haar kinderen stuurt met tactische aanbevelingen. Ze krijgen er sowieso veel van mee. Mijn oudste dochter is nu zestien, toen Nederland in 2009 voor het eerst meedeed aan het EK vond ze dat zo fantastisch dat ze ook op voetbal wilde. Voor de jongste, nu veertien, was voetbal vanzelfsprekend. Thuis ben ik gewoon moeder. Het is zo fijn om naar huis te gaan en te beseffen: er is ook een leven naast voetbal.”

Ben je veel op reis voor je werk?

“Ja en dat is soms lastig. Ik wilde niet te veel van huis zijn toen de meiden nog kleiner waren. Op het moment dat ik gevraagd werd om bondscoach te worden, ging het net. Een jaar eerder was te vroeg geweest, de jongste had me nog nodig in haar buurt, voelde ik. We hebben daar heel bewuste keuzes in gemaakt. Toen de KNVB me vroeg, zei mijn man: ‘Je moet het doen, dit is een heel mooie kans’. Zijn steun is heel belangrijk voor me. Dat is mijn basis. Als ik een week weg ben, moet hij de boel draaiende houden. Hij heeft in zijn carrière keuzes gemaakt om mij ruim baan te geven.”

Zie jij jezelf ooit het nationale mannenteam coachen?

“Die vraag wordt me veel gesteld. Het zou kunnen, maar het is absoluut niet een doel dat voor mij voelt als het hoogst haalbare. Het vrouwenvoetbal groeit enorm en biedt heel veel perspectief. Ik wil vooral graag werken met ambitieuze en getalenteerde mensen, topsporters die echt iets willen bereiken. De baan die ik nu heb, is fantastisch.”

Interview: Caspar Pisters. Beeld: Dafne Ederveen

