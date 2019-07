Sarina Wiegman wordt binnenkort op een heel bijzondere manier geëerd

Bondscoach Sarina Wiegman was op het WK in Frankrijk misschien wel dé belangrijkste vrouw van het Nederlandse vrouwenteam. En haar prestaties blijven niet onopgemerkt: Sarina krijgt namelijk als eerste vrouw een plekje in de KNVB-beeldentuin.

De 49-jarige Wiegman komt hiermee in het rijtje met grote namen als Johan Cruijf, Willem van Hanegem, Johan Neeskens en Rinus Michels.

‘Inspirerend mens’

Deze eervolle vermelding krijgt ze natuurlijk niet voor niks: Sarina leidde de Leeuwinnen naar de finale van het WK, won met haar team maar liefst 12 wedstrijden op een rij op een eindtoernooi én bereikte met het elftal voor het eerst in de historie de Olympische Spelen. “Sarina is naast een hele succesvolle trainer ook, en vooral, een heel inspirerend mens. Dit is ze voor haar speelsters, de staf, maar ook voor ons als KNVB. Ze heeft nu al zoveel betekend voor het Nederlands voetbal dat wij als KNVB hebben besloten om haar beeltenis toe te voegen aan onze beeldentuin”, aldust Jan Dirk van der Zee namens de directie van de KNVB.

Meer weten over Sarina Wiegman? In dit interview vertelt ze openhartig over haar carrière, de voetbalwereld en haar gezin.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: ANP