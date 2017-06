Savannah (14) uit Bunschoten sinds donderdag vermist

Op tv zie je soms ontzettende dramascènes zodra lange lokken van een model worden ingewisseld voor een kort koppie of een a-symmetrische paarse kuif. Libelle’s Willemina ging de uitdaging aan en stapte vol zenuwen bij Rob Peetoom in Haarlem binnen. Want wat gebeurt er als je de kapper de totale vrijheid geeft over jouw kapsel? Dit dus.

De kapper hoort degene te zijn die precies weet welke kleur, lengte en stijl bij jouw haar past om het beste uit jezelf te halen. Toch is het best moeilijk om dan ook daadwerkelijk de moed bij elkaar te rapen om de kapper de absolute vrijheid te geven.

Verbeeldingskracht

In de salon word ik begroet door een heel team vol enthousiaste kappers die één voor één maar wat graag mijn haren onder handen willen nemen. Uiteindelijk komt Esther op me af die me snel in een zachte stoel zet met een kopje rustgevende groene thee. Niet lang daarna wordt mijn haar geïnspecteerd, bekeken en gekeurd en hoor ik om me heen verschillende ideeën. Ik bijt mijn tong af en vind het moeilijk me er niet mee te bemoeien. Ik hoor termen als ‘bob’, ‘vlot’ en ‘koperkleurig’ en begin gelukkig enthousiast te worden over alle kapsels die door mijn hoofd schieten.

Vliegende haren

Na een forse verfbehandeling zie ik mijn kapsel stap voor stap veranderen. Het echte knipwerk begint daarna pas, want alleen een andere kleur is nog niet genoeg. Behendig werkt Esther zich door mijn lange lokken heen om dat vlotte bobkapsel voor elkaar te krijgen. Stukken haar vallen langs me heen op de grond en ik weet nu zeker dat ik niet meer terug kan. Na een paar knippen zie ik ineens mijn nek tevoorschijn komen en begin ik lichtelijk bang te worden. Mijn nek voelt ineens ijskoud aan.

Zodra ik ben geföhnd, opgemaakt en gestyled durf ik weer in de spiegel te kijken. Er staat ineens een totaal ander iemand voor me met een warm en vlot koppie. Mijn krullen hebben ineens weer de totale vrijheid en mijn handen blijven maar door mijn nieuwe kapsel gaan. Mijn ogen vallen extra op door de warme kleur van mijn haar. Verbijsterd blijf ik een poosje naar mezelf kijken en ik blijf Esther maar bedanken voor mijn nieuwe coupe. Dit wil ik nog wel een keer!

Plan van aanpak

Esther heeft me een bob gegeven met aan de voorkant een paar langere plukken die mijn kapsel vlot en speels maken. De koperen kleur brengt mijn oogkleur en huidskleur meer naar boven. Doordat het kapsel halverwege mijn nekt komt, wordt mijn 1,65 m lengte optisch langer. Ik ben heel gelukkig met dit experiment! Uiteindelijk geeft het een fantastisch gevoel om eens een andere ‘jij’ te zien, eentje die je echt nóóit had verwacht

