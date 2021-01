Sinds de coronacrisis verkeren meer kinderen in psychische nood. Steeds meer van hen belanden in het ziekenhuis na zelfdodingspogingen.

Wat is de invloed van de lockdown op de mentale toestand van deze kinderen? En wat kun je als buitenstaander doen om te helpen? Wij vroegen het aan Scarlet Hemkes, woordvoerder van 113 Zelfmoordpreventie.

Krijgt 113 Zelfmoordpreventie meer hulpvragen van kinderen sinds de coronacrisis?

“Ja, we krijgen zeker meer hulpvragen van kinderen sinds de coronacrisis. Maar we krijgen veel meer hulpvragen in het algemeen, ook van volwassenen. Normaal gesproken is ongeveer de helft van de mensen die contact met ons opneemt wegens suïcidale gedachtes tussen de 10 en 19 jaar oud. Die verhouding is hetzelfde gebleven.

Maar waar we voor de coronacrisis ongeveer driehonderd hulpvragen per dag kregen, zijn dat er nu bijna vijfhonderd. We zien dus dat meer mensen in alle leeftijdscategorieën denken aan zelfdoding. En dat is heel zorgwekkend.”

Is die toename direct te wijten aan de coronacrisis?

“Suïcidale gedachtes ontstaan vaak vanuit een samenspel van factoren. De coronacrisis kan een belangrijke factor zijn. Veel mensen die bellen of chatten met 113 liepen al enige tijd rond met suïcidale gedachtes. De coronacrisis en alles wat daarbij komt kijken is voor sommige van die mensen de druppel.

Voor kinderen is mogelijk ook het vele thuiszitten een belangrijke factor die kan bijdragen aan suïcidale gedachtes. Omdat de scholen dicht zijn, is de thuissituatie nog belangrijker geworden. Als die thuissituatie onprettig of niet veilig is, kan dat problemen veroorzaken.”

Wat zijn problemen waar veel bellers in deze tijd mee kampen?

“We hebben onderzoek gedaan naar de hulpvragen van het afgelopen jaar. Daar bleek vooral uit dat veel kinderen en jongeren minder zelfvertrouwen hebben sinds de coronacrisis. Ook het vertrouwen in de omgeving is sterk afgenomen. Daarmee bedoelen we onder andere het vertrouwen in de toekomst, het vertrouwen in de opleiding en het vertrouwen in andere mensen. Omdat dit vertrouwen is gaan wankelen kunnen de suïcidale gedachtes bij mensen toenemen.”

Wat kun je als omgeving doen om mensen die denken aan zelfdoding te helpen?

“Er zijn veel verschillende signalen die aangeven dat het niet goed met iemand gaat. Als iemand extreem vermoeid is, zich vaker terugtrekt, aangeeft het allemaal niet meer te zien zitten of meer alcohol drinkt, is het altijd slim om even te checken hoe het met iemand gaat.

Dat is moeilijk, omdat veel mensen bang zijn dat ze iemand op ideeën brengen als ze vragen naar zelfdoding. Maar dat is echt niet het geval. Veel mensen die kampen met suïcidale gedachtes hebben het juist nodig dat iemand er concreet naar vraagt. Dat werkt drempelverlagend. Zelf durven ze het vaak niet ter sprake te brengen vanuit schuldgevoel of schaamte.

Wees dus niet bang om te vragen hoe het met iemand gaat en of hij of zij kampt met ideeën over zelfdoding als je dat vermoedt. Zo kun je het verschil maken.

En de allerbelangrijkste tip is natuurlijk om interesse te blijven tonen in elkaar. Zeker in deze tijden van crisis.”

Wil je praten over zelfdoding of wil je hulp op dit gebied? Bel 113 of gratis: 0800-0113. Ook kun je gaan naar de website van 113 Zelfmoordpreventie.

Kamp jij met somberheidsklachten? Dokter Rutger vertelt je wanneer we spreken van een depressie en wat je kunt doen om een beginnende depressie in te dammen.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Interview: Eva Breda. Beeld: Getty Images.