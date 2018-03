We zijn wereldnieuws: schaatsen op natuurijs verbaast de hele wereld

Dat we in Nederland dol zijn op schaatsen en kou, dat moge duidelijk zijn. Want we gaan massaal het natuurijs op.

En dat ontgaat de rest van de wereld niet. Overal is in het nieuws te zien hoe die gekke Hollanders gelijk op het ijs staan als het eventjes vriest en het ijs nét hard genoeg is.

Pret

En dat er hier en daar wat wakken zijn met water, dat deert geen mens. Want de echte liefhebbers staan op de ijzers en drinken na afloop heerlijke koek en zopie. Veel internationale media schenken deze week aandacht aan de Nederlandse schaatspret. Zo schrijft een groot Amerikaans tijdschrift, Time: “Het is zo koud in Europa dat mensen in Amsterdam op de grachten schaatsen”. De Britse Sun schrijft over onze taferelen op de Amsterdamse grachten: “Nederlandse waaghalzen grijpen de zeldzame kans om op de grachten van Amsterdam te schaatsen.” Op de Prinsengracht wordt nog altijd geschaatst.

Snel klaar

Of we nog lang kunnen genieten van het schaatsen? Helaas niet. Vannacht krijgen we nog te maken met lichte vorst, maar in het zuiden van het land dooit het nu al. Vanaf zondag wint de warme lucht al aan terrein en is het niet meer aan te raden om op het natuurijs te gaan.





Bron: NOS. Beeld: ANP