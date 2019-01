Schaatser Sjinkie Knegt ernstig gewond geraakt door ongeluk in huis

Schaatser Sjinkie Knegt is vanmorgen met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij wilde bij hem thuis in Friesland de houtkachel aansteken, maar toen vlogen zijn kleren in brand.

De shorttracker heeft daardoor ernstige brandwonden opgelopen.

Derdegraads

Zijn vrouw Fenna trof Sjinkie gewond aan in de woonkamer en belde direct 112. De traumahelikopter en ambulance waren snel ter plaatse. Hij werd gelijk overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen. Daar wordt hij nu verzorgd. De verwondingen die Sjinkie opliep zitten op verschillende plekken van zijn lichaam. Het gaat om derdegraads brandwonden. Met name zijn linkerbeen is ernstig gewond geraakt door de brand.

Herstel

Het is nog niet duidelijk hoe lang zijn herstel gaat duren. Sjinkie zou eigenlijk vanaf morgen deelnemen aan de ISU EK Shorttrack in Dordrecht. Daar zou hij zijn Europese titel verdedigen, maar dat gaat helaas niet lukken. Bondscoach Jeroen Otter heeft alle schaatsers vanmiddag geïnformeerd.

Ongeluk heftruck

Het zit Sjinkie de laatste tijd niet mee, want vorige maand raakte hij ook al betrokken bij een ongeluk met een heftruck. Hij liep toen een ernstige spierblessure op, waardoor hij niet meer mee kon doen aan het EK.

Bron & beeld: ANP.