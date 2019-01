Schaatsers delen massaal hun steun voor gewonde collega Sjinkie

Shorttracker Sjinkie Knegt kan op veel steun van zijn collega-schaatsers rekenen na zijn ongeluk van gisteren. Met de hashtag #VoorSjinkie laten ze weten dat ze allemaal extra hard hun best gaan doen bij het EK Shorttrack, dat vandaag van start gaat.

Brandwonden

Sjinkie raakte gisteren zwaargewond toen hij thuis de houtkachel aan wilde steken. Zijn kleren vlogen daarbij in brand. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar wordt hij op dit moment verzorgd voor zijn derdegraads brandwonden. Vooral zijn linkerbeen is er slecht aan toe.

Advertentie

#VoorSjinkie

Eigenlijk zou Sjinkie vanaf vandaag op het ijs in Dordrecht zijn Europese titel verdedigen. Veel van zijn collega-shorttrackers laten op social media weten aan hem te denken. Met de hashtag #VoorSjinkie gaan ze de komende dagen extra hard hun best doen. Zo schrijf Yara van Kerkhof: “Laten we er een mooi toernooi van maken! Voor alle toeschouwers, maar vooral ook #VoorSjinkie.” Mooi!

Dit bericht bekijken op Instagram READY⚡⚡ #EuropeanChamps #voorSjinkie Een bericht gedeeld door Suzanne Schulting (@suzanneschulting) op 10 Jan 2019 om 9:11 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Heel veel sterkte Sjinkie #beterschap #voorsjinkie Een bericht gedeeld door Jorien ter Mors (@jorientermors) op 10 Jan 2019 om 10:44 (PST)

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Instagram. Beeld: ANP