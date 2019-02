Vrouw krijgt € 65.000,- schadevergoeding nadat ze van haar fiets valt

Van je fiets vallen klinkt bijna leuk als je er € 65.000,- voor krijgt. Dat bedrag is op de bankrekening van een onderuitgegleden Utrechtse vrouw gestort.

Bíjna leuk, of eigenlijk helemaal niet, want wat de vrouw aan haar val overhield, is niet mis.

Oliespoor

De vrouw in kwestie maakte een lelijke smakkerd toen ze slipte in het oliespoor van een auto. Dit kwam omdat ze door werkzaamheden aan het fietspad een stukje over de autoweg moest rijden. En toen ze daarna weer op het fietspad wilde, gleed ze in een bocht uit.

Gebroken enkel en gescheurde enkelbanden

De auto waar de olie uit lekte en de bestuurder ervan waren nergens te bekennen. Dus tja, wie moest er aansprakelijk worden gehouden? De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht met een gebroken enkel, afgescheurde enkelbanden, kneuzingen, blauwe plekken en schaafwonden in het gezicht. Haar herstel, waarbij ze platen en schroeven in haar enkel kreeg en veel fysiotherapie, duurde máánden – en ze zal waarschijnlijk haar hele leven lang last blijven houden.

Waarborgfonds motorverkeer

Ondanks dat er geen schuldige aan te wijzen was, liet de vrouw het er niet bij zitten. Ze schakelde een letselschadebureau in om haar schade te claimen bij het waarborgfonds motorverkeer. Dat is opgericht om slachtoffers van onbekende, doorgereden, gestolen of onverzekerde voertuigen financieel te helpen. Al snel ontving ze een voorschot van € 3.000,- en een paar maanden later € 10.000,-. En onlangs kreeg ze ook nog eens € 52.000,- euro uitgekeerd.

Miljoenen uitgekeerd

Het fonds haalt het geld uit bijdragen van Nederlandse verzekeraars. Ook gaat een deel van alle aansprakelijkheidspremies die we betalen voor ons voertuig naar dat fonds. En daar wordt uiteindelijk royaal gebruik van gemaakt: in 2018 werd er in totaal maar liefst € 62.000.000.000,- uitgekeerd aan verkeersslachtoffers. Weet dus dat je je ongeluk, ook al is het ‘maar’ met de fiets, altijd kunt verhalen als de dader spoorloos is. Al is het natuurlijk te hopen dat het je nooit overkomt.

Bron: Hart van Nederland. Beeld: iStock