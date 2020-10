Pijnlijk: de grootste schandalen van royals op een rijtje

Iedereen vond er wat van dat Willem-Alexander en zijn gezin vlak na de nieuwe coronamaatregelen naar hun vakantievilla in Griekenland gingen. Niet alleen onze koning gaat weleens de mist in. Dit zijn de grootste schandalen van royals.

Van kleine, beschamende foutjes tot grove, onvergeeflijke fouten.

Prins Harry kreeg vorig jaar een hoop kritiek na zijn vakantie in Spanje. De prins vindt duurzaamheid enorm belangrijk en gaf zelfs een keer in een interview aan dat hij maximaal twee kinderen wil vanwege het klimaat. Dat hij vorig jaar toch twee keer op en neer naar Ibiza vloog met een privéjet vonden mensen daarom onbegrijpelijk. In het verleden raakte hij ook meerdere keren in opspraak. In 2005 stond hij in nazi-kostuum op de foto en in 2012 lekte er naaktfoto’s uit na een wilde nacht in Vegas.

Prinses Märtha Louise

De Noorse koninklijke familie en het volk waren niet blij toen prinses Märtha Louise met haar Amerikaanse liefde Shaman Durek op spirituele tournee gingen onder de naam ‘De prinses en de sjamaan’. Gelukkig heeft ze er van geleerd en sindsdien gebruikt ze de titel prinses niet meer voor privéwerk.

Prins Laurent

De Belgische koninklijke familie is ook meerdere keren in opspraak geweest. Zo mag Delphine zich sinds kort prinses noemen na een jarenlange strijd om een DNA-onderzoek. Prins Laurent heeft onlangs nog het nieuws gehaald, omdat hij zijn mondkapje niet over zijn neus droeg. Verder kwam hij in opspraak omdat hij tijdens een plechtig moment op zijn mobiel keek en hij bracht stiekem een bezoekje aan de Chinese ambassade.

Prinses Michael

Prinses Michael van Kent droeg tijdens een lunch bij koningin Elizabeth in Buckingham Palace een zogenoemde ‘blackamoor’ broche. Deze omstreden beelden en juwelen worden geassocieerd met uitbuiting van zwarte mensen. In 2004 kwam de prinses al eerder in opspraak vanwege racistische uitlatingen. Bij een ruzie over geluidsoverlast riep ze tegen een een groep zwarte gasten van een restaurant in New York dat ze ‘moesten terugkeren naar de koloniën’.

Prins Andrew

In Engeland vonden er meerdere schandalen van royals plaats. Prins Andrew is heel wat keren negatief in de media gekomen. Zijn ex-vrouw Sarah Ferguson werd een aantal jaren geleden in de geval gelokt door een undercoverjournalist die zich voordeed als zakenman. Ferguson bood hem aan om hem toegang te geven tot haar ex-man in ruil voor 500.000 pond. Andrew is ook een keer stiekem op de foto gezet terwijl hij Fergusons teen likte en dan hebben we het nog niet eens over zijn banden met Jeffrey Epistein gehad.

In deze video leggen we meer uit over de relatie tussen prins Andrew Jeffrey Epistein:

Bron: RTL boulevard, Maireclaire. Beeld: Brunopress.