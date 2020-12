Schattig: George, Charlotte en Louis voor het eerst op rode loper

Voor het eerst stonden de kinderen van prins William en Kate Middleton op de rode loper. Vrijdagavond gingen George (7), Charlotte (5) en Louis (2) met hun ouders mee naar London Palladium. En dat zorgde voor heel schattige beelden.

De familie ging vrijdagavond naar London Palladium voor een speciale show. De voorstelling was speciaal voor mensen die werken in essentiële functies. Om hen te bedanken voor hun harde werk in 2020 mochten zij, samen met hun familie, een avond ontspannen in het theater.

Voorafgaand aan de voorstelling, gaf prins William een korte toespraak. Hierin bedankte hij de aanwezigen voor hun inzet tijdens de coronacrisis. “Jullie hebben dit jaar alles gegeven en grote offers gebracht. Dat geldt ook voor jullie families, waarvan ik zeker weet dat ze jullie minder hebben gezien dan ze zouden willen. Het land is jullie een enorme dankbaarheid verschuldigd”, zei hij in zijn speech.