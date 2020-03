Schattig: Kate Middleton onthult de grootste hobby’s van haar kinderen

Hoewel Kate Middleton tijdens een interviews af en toe een boekje open doet over haar kinderen, worden ze voor de rest zo veel mogelijk afgeschermd van de media. Tijdens een bezoekje aan Galway in Ierland eerder deze week onthulde Kate echter een aantal leuke feitjes over haar kroost.

Ze deed namelijk een boekje open over de hobby’s van prins George en prinses Charlotte.

