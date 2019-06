Lief: Brits koningshuis deelt schattige foto van prins William en zoontje Louis

Speciaal ter gelegenheid van Vaderdag heeft Kensington Palace een foto gedeeld van prins William en zijn zoontje Louis. Ook deelden ze een foto van prins William met zijn vader prins Charles.

‘‘Happy Father’s Day!” schrijven ze onder de foto’s.

Schommel

Op de eerste foto is het 1-jarige zoontje van prins William en Kate Middleton te zien op een schommel. De foto is vorige maand gemaakt in de tuin van Kate. Wat een schattig snoetje!

Pilotenpak

Ook de vader van de 36-jarige prins staat met hem op de foto op Vaderdag. William is hier gekleed in een pilotenpak en op de achtergrond staat een Royal Air Force-helikopter.

