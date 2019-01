Schattigste hond ter wereld overleden 'aan gebroken hart'

Het schattigste hondje ter wereld, zo werd Boo genoemd. Het dier had maar liefst 17 miljoen fans op social media en was beroemd.

Maar het hondje is niet meer: arme Boo is volgens zijn baasjes ‘aan een gebroken hart gestorven’. Dit omdat zijn maatje Buddy een jaar geleden stierf. De twee waren altijd samen.

Advertentie

Weer samen

“Boo bracht vreugde in ons leven, maar ook in dat van zijn fans”, zegt de eigenaar. “Hij liet alle harten smelten”. Het baasje van Boo vindt het ergens fijn dat de twee hondjes nu weer herenigd zijn. “We bedanken iedereen die zijn avonturen de afgelopen tien jaar heeft gevolgd. Boo en Buddy hebben veel plezier gehad”, klinkt het online. Over de grote kleine ster is zelfs een boek geschreven: ‘Boo: The Life of the World’s Cutest Dog.’

De kleine hond in een van zijn speciale outfits:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: AD. Beeld: Facebook