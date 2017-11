Déze kroonprins (1) wordt de schattigste ter wereld genoemd (en het is niet prins George)

De 1-jarige kroonprins Jigme uit Bhutan, een land in Zuid-Azië, is een ware sensatie online. Het jochie wordt namelijk zó schattig gevonden.

En dit betekent dat de Britse prins George (4), nog altijd een grote hartendief, ‘concurrentie’ krijgt.

Hoe zal prins George eruitzien als hij 18 jaar is? Tekenaar Pieter van den Broek tekende het voor Libelle.

Eerste keer in het buitenland

Jigme is het zoontje van koning Jigme Khesar Namgyel Wangchuck (37) en koningin Jetsun Pema Wangchuck (27). Momenteel is het prinsje voor het eerst in het buitenland met zijn ouders, voor een 4-daags bezoek aan India. Hij gedraagt zich voorbeeldig en ontvangt cadeautjes van de Indiase president. En deze lieve taferelen gaan dus niet ongehoord voorbij.

Schattigste prins

“Wat een schatje!”, schrijft iemand op Twitter. “UNESCO moet Bhutans kleine prins uitroepen tot schattigste prins ter wereld”, tikt een ander. Een nog een fan: “De foto’s van de Bhutaanse kleine prins maakten mijn dag geweldig.”





William en Kate

Koning Jigme en koningin Jetsun worden ook wel de William en Kate van de Himalaya’s genoemd. Het Aziatische koppel heeft het Britse koningspaar ook eens ontmoet: vorig jaar april waren William en Kate nog 2 dagen bij hen op bezoek, in Bhutan. Dit was 2 maanden na de geboorte van de kleine Jigme.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

BEKIJK OOK:

Bron: Daily Mail. Beeld: ANP, Brunopress