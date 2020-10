KWF en influencers lanceren #TegenKK: “Schelden met kanker doet pijn”

Schelden met kanker wordt door jong en oud gedaan. Veel. Té veel, vindt het KWF Kankerbestrijdingsfonds. En dat moet veranderen. Dus slaat de organisatie de handen ineen met enkele bekende gamers en Youtubers van Hollandse bodem, in de hoop een eind aan dit scheldgedrag te kunnen maken.

Dit door middel van de donderdag gestarte actie: #TegenKK.

Het is niet zomaar dat het KWF deze actie tegen schelden met kanker opzet. “Online en in de jongerencultuur lijkt de rem er soms van af. Het wordt bijna als een stopwoord gebruikt en daar willen we echt iets aan gaan doen. Het kwetst ontzettend veel mensen als je dat woord op die manier gebruikt”, verklaart KWF-woordvoerder Mischa Stubenitsky.

#TegenKK

De bekende mensen die zich inzetten voor deze actie #TegenKK, zijn onder anderen gamer Koen Weijland, gamer Dani Hagebeuk en Youtuber Rarko. De influencers merken dat ook zij in de comments op hun kanalen geregeld te maken krijgen met het scheldwoord kanker, of de afkorting daarvan: ‘kk’. Dit wordt niet altijd als scheldwoord gebruikt, want het woord kanker wordt door hun volgers ook geregeld ingezet als bijvoeglijk naamwoord, om een bepaald woord of zin te bekrachtigen.

Pijnlijke woorden

Ondanks dat het bij de Youtubers en gamers niet altijd om schelden met kanker gaat, irriteert het de bekende Nederlanders toch dat het woord zo vaak gebruikt wordt. “Woorden kunnen net als een klap in je gezicht serieus pijn doen”, aldus Koen Weijland. “Kanker is zo’n woord dat pijn doet, zeker als je ziek bent of bent geweest of in je omgeving met de ziekte te maken hebt gehad. (…) En het raakt mij persoonlijk, doordat ik de ziekte nu in mijn gezin van heel dichtbij meemaak.”

Tikkie

De actie #TegenKK is een ludieke, en moet ervoor zorgen dat mensen elkaar aanspreken op schelden met kanker. Het KWF vindt namelijk dat deze woorden echt pijn kunnen doen, net als het krijgen van een klap. Woordvoerder Mischa legt uit: “Als er gescholden wordt met kanker kunnen mensen ook een ‘tikkie terug’ geven. Met zo’n betaalverzoek kan er als excuus een donatie worden gedaan. Een soort boetepot.” De opbrengst van de actie wordt gebruikt voor een nieuw onderzoeksproject om tumorweefsel zichtbaar te maken tijdens de operatie.

Bron: KWF. Beeld: iStock