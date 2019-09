Schilderijtje in keuken van bejaarde vrouw blijkt miljoenen waard te zijn

Dat het geen kwaad kan om je inboedel een keer te laten checken, blijkt wel uit het verhaal van een hoogbejaarde dame uit het Franse dorpje Compiège. De vrouw bleek al jarenlang een middeleeuws meesterwerk boven haar fornuis te hebben hangen dat miljoenen waard is.

Het schilderij – afkomstig van de Italiaanse kunstschilder Cimabue – is maar liefst 700 jaar oud.

Verdwenen met het huisvuil

Als een oplettende veilingmeester het meesterwerk niet opgemerkt had, was het schilderij uit 1280 waarschijnlijk gewoon met het huisvuil verdwenen. De eigenaresse van het schilderij, die anoniem wil blijven, is in de 90 en wilde haar huis verkopen. Daarom liet ze in juni van dit jaar een veilingsmeester naar haar inboedel kijken, voor het geval er nog niets van waarde bij zat.

‘Zelden naar omgekeken’

Dat het schilderijtje boven haar fornuis geld op zou leveren, had de vrouw nooit verwacht. Het doek hing er al jaren en er werd zelden naar omgekeken. De eigenaresse vertelde aan het veilinghuis dat ze altijd dachten dat het om ‘een religieus beeld uit Rusland’ ging. Het schilderij beeldt een scène van de kruisiging van Jezus uit.

Italiaans kunstwerk

De veilingmeester die het huis bezocht, Philomène Wolf, zag echter wel meteen dat het om een meesterwerk ging. “Ik dacht meteen aan een Italiaans kunstwerk, maar had niet aan zien komen dat het om een Cimabue zou gaan. Ik dacht eerder aan een verkoopprijs van 300 tot 400 duizend euro.”

4 tot 6 miljoen euro

Dat het schilderij nog véél meer waard is, werd al snel duidelijk toen Parijse kunsthistorici naar het doek kwamen kijken. Het schilderij, dat 20cm bij 24cm groot is, gaat naar schatting 4 tot 6 miljoen euro opleveren. Volgens de kunsthistorici is er ‘geen twijfel over mogelijk’ dat het inderdaad om een werk van de hand van Cimabue gaat.

Goede staat

Ondanks het feit dat het schilderij al die jaren boven het fornuis heeft gehangen, is het nog in goede staat. De eigenaresse zegt het schilderij al zo lang te hebben, dat ze ‘geen idee meer heeft waar het ooit vandaan kwam.’ Het doek zal op 27 oktober worden geveild.

Bron: The Guardian. Beeld: iStock, Facebook