Schitterende beelden: Katja en Freek geven jawoord op sprookjesbruiloft

Katja Schuurman (44) en chef-kok Freek van Noortwijk (30) zijn getrouwd. Ze hebben stiekem vrijdagavond al het jawoord aan elkaar gegeven, maar vieren het hele weekend feest met vrienden en familie.

Aan RTLBoulevard vertellen de tortelduifjes: “Het is een heel weekend van feesten met alle mensen die we lief hebben en het is echt fantastisch. We moesten allebei een beetje huilen en zo hoort het ook”, vertelt de bruid. “Ik meen het oprecht. Ik had het niet verwacht. Ik zag haar aanlopen en ik was helemaal misselijk van verliefdheid”, aldus Freek.

Het huwelijk

Katja koos haar jurk uit met hulp van het programma Say Yes To The Dress Benelux op TLC. Het echtpaar heeft niet voor trouwringen gekozen, maar voor een armband om hun pols. Tijdens het huwelijk werd er zelfgeproduceerde natuurwijn geschonken en kozen ze voor een gezond huwelijksdiner, zo blijkt.

Katja verscheen in een spierwitte jurk met een split tot haar middel. Freek koos voor een bijpassend lichtroze linnen pak. De twee maakten vandaag speciaal tijd voor een fotomoment voor de pers. Wat strálen ze beiden:

