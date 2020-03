Premium

Onlangs kwam de single De jaren gaan voorbij van zangeres Ruth Jacott (59) uit. Momenteel is ze in de theaters te zien met haar nieuwste programma Ruth Live.

Waarom moeten we je nieuwe theatertour Ruth Live komen?

“Omdat ik denk dat het een mooi programma is geworden. Ik tour eens in de 3 jaar en nu wil ik mijn persoonlijke favorieten, de bekende nummers en mijn nieuwe liedjes laten horen. De show is zowel Engels- als Nederlandstalig.”

Wat is voor jou de grootste uitdaging bij de voorstelling?

“Dat ik mezelf weer overtre