Schokkend: lichaam gevonden in meer bij Kensington Palace

Bij het huis van prins William en Kate Middleton is een nogal lugubere ontdekking gedaan. Er is namelijk het lichaam van een dode vrouw gevonden in een meer voor Kensington Palace.

Hoewel de politie in eerste instantie dacht te weten om wie het ging, zijn ze daar na een pijnlijk misverstand op teruggekomen.

Grote fout

Scotland Yard dacht in eerste instantie dat het lichaam van Endellion Lycett Green (51) was. Deze Britse vrouw werd namelijk al een week vermist. Toen de politie contact opnam met haar familie om te vertellen dat haar lichaam was gevonden, waren ze er kapot van. Vreemd genoeg dook Endellion niet veel later springlevend op, wat betekent dat er een nogal pijnlijke fout is gemaakt door de politie.