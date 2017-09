Schokkend: verlamd meisje in kritieke toestand na aanval van ratten

Een verlamd tienermeisje uit de Franse stad Roubaix is in kritieke toestand na het ziekenhuis gebracht nadat zij in haar slaap was aangevallen door ratten.

De vader trof de 14-jarige Samantha bedekt onder het bloed in haar bed aan. ”Er kwam zelfs bloed uit haar oren, ik was bang dat ze een hersenbloeding had,” verklaart hij tegenover de krant Courrier-Picard.

Hopeloos

”Samantha is verlamd, dus ze kan niet uit haar bed en ze is ook minder gevoelig voor pijn. Ze moet de ratten wel gevoeld hebben, maar het lukte haar niet om ons te wekken.” Samantha’s vader dacht in de eerste instantie dat zijn dochter het slachtoffer was geworden van een uit de hand gelopen inbraak.

Afgebeten vingertopjes

Volgens een arts had het meisje maar liefst 30 wonden aan haar voeten en 40 wonden in haar gezicht. Bij een aantal van haar vingers waren de topjes zelfs afgebeten. Het meisje is in het ziekenhuis nog getest op hondsdolheid, maar die test bleek negatief.

Politieonderzoek

De politie is momenteel bezig met een onderzoek naar de zaak. In de buurt van het huurhuis stonden overvolle vuilnisbakken, het gezin is ondergebracht in een ander huis, maar de vader heeft al aangegeven dat hij de eigenaar zal aanklagen.

