Schokkende foto van lichaam kapster gaat het internet over

Wanneer jij lekker ontspannen in de stoel bij de kapper zit, werkt de kapster keihard aan jouw nieuwe coupe. Ze laat het misschien niet merken, maar dit is veel zwaarder dan het lijkt.

Een Britse kapster ging naar een fysiotherapeut omdat ze nogal last van haar rug had. De fysiotherapeut schrok zo van wat hij aantrof dat hij een foto van de rug van de vrouw deelde op Facebook. De rug was namelijk compleet beschadigd en helemaal rood.

Onnatuurlijke houding

De rug was zo beschadigd omdat kapsters de hele dag door in de ene hand een borstel, schaar of kwast hebben en in de andere hand een föhn, daardoor nemen spieren een onnatuurlijke houding aan. Tel daarbij op dat ze de hele dag met hun armen omhoog en een gebogen rug staan en dit het resultaat: verschillende kneuzingen die ontstaan doordat spieren niet soepel zijn. Met yoga zou dat volgens de fysiotherapeut op te lossen zijn. Maar vooral heel belangrijk: luister naar je lichaam.



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Grazia.nl. Beeld: Facebook.