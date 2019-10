Schokkende ontdekking in Groningse bioscoop: politie treft 2 lichamen aan

In een Pathé-bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep in Groningen zijn vandaag twee lichamen gevonden. Het is nog onduidelijk wat er gebeurd is en wie de slachtoffers zijn, maar de politie gaat in ieder geval uit van een misdrijf.

“We zijn op zoek naar getuigen”, zo meldt een woordvoerder van de politie.

Advertentie

Alles afgezet

Volgens een ondernemer in de straat is er momenteel veel politie aanwezig bij de bioscoop. “Er staan wel 5 politie-auto’s hier, en een ambulance. Het is allemaal afgezet zo ongeveer sinds een uur”, zo vertelt een medewerker van de winkel naast de bioscoop aan het AD: “Wat er gebeurd is, weten we ook niet. Maar het is heel heftig.”

Hele dag gesloten

Volgens een lokale nieuwssite zijn de 2 lichamen rond 09.20 uur vanochtend aangetroffen. De lichamen zijn gevonden in het bioscoopcomplex, maar ook de parkeergarage onder Pathé is afgesloten voor het onderzoek. Gebruikers van de parkeergarage mogen hun auto niet meer ophalen, en de bioscoop blijft de hele dag gesloten, meldt Pathé via Twitter.

Reactie Pathé

Hoe de slachtoffers precies in de bioscoop terecht zijn gekomen, is onduidelijk. Normaal gesproken controleert het personeel de zalen voor sluiting van het complex, het is onduidelijk of dat gisteren ook gebeurd is. De bioscoopketen reageert vooralsnog niet op vragen hierover. Wel heeft Pathé een kort statement geplaatst op Twitter waarin ze haar medeleven uit met de familie van de slachtoffers.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de a

Bron: AD. Beeld: ANP