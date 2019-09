Campagne tegen schietpartijen op scholen in VS gaat het internet over

Een vrolijk lijkende reclame met een duistere boodschap. Dat is de BackToSchool-video van de organisatie Sandy Hook Promise. Kinderen laten er hun nieuwe schoolspulletjes in zien – waarmee ze zich voorbereiden op een nieuwe schietpartij op school.

De mooiste schooltas van allemaal voor een nieuw schooljaar, mappen om het huiswerk georganiseerd te houden, een koptelefoon tijdens het studeren… de kinderen lijken apetrots op hun nieuwe spulletjes. Maar dan slaat de sfeer om: terwijl leerlingen gillen en er schoten klinken, vertelt een andere leerling blij te zijn met zijn nieuwe schoenen om weg te rennen voor een schutter. Een andere jongen demonstreert dat zijn nieuwe skateboard ideaal is om ramen mee in te slaan zodat hij kan ontsnappen.

Tekst gaat verder onder de video.

Survive the school year with these must-have #BackToSchool essentials. https://t.co/9KgxAQ0KGz

This PSA contains graphic content related to school shootings & may be upsetting to some viewers. If you feel this subject matter may be difficult for you, you may choose not to watch. pic.twitter.com/5ijYMtXRTy

— Sandy Hook Promise (@sandyhook) September 18, 2019