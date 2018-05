De 15-jarige jongen die maandag een hartstilstand kreeg tijdens een schooluitje, is vandaag overleden.

“Hoewel de eerste signalen op herstel positief waren, is Luuk vanochtend alsnog overleden”, schrijft zijn school in een verklaring. “Onze gedachten en gebeden gaan uit naar de ouders, broers en overige familie van Luuk.”

Fietstocht

De 15-jarige Luuk was maandag met zijn klas van Hoogeveen naar Lauwersoog gefietst om daar de boot naar Schiermonnikoog te pakken, een tocht van bijna 100 kilometer. Tijdens de fietstocht werd hij plotseling onwel. De jongen werd gereanimeerd en met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen, maar dat mocht niet meer baten. Hij is vanochtend overleden.

Stilteruimte

De school laat weten dat lessen morgen niet doorgaan. Leerlingen kunnen wel gewoon naar school komen. Daar wordt voor opvang gezorgd en er komt een stilteruimte.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTV Drenthe. Beeld: iStock